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FA выдвинула обвинения в отношении Слота, «Эвертона» и «Ливерпуля» после потасовки в дерби. Они должны предоставить объяснения до среды

FA выдвинула обвинения «Эвертону» и тренерам «Ливерпуля после потасовки в дерби.

Клубы из Ливерпуля сыграли вничью в дерби в рамках АПЛ (2:2). «Эвертон» сравнял счет на 98-й минуте, гол засчитали после ВАР.

После празднования взятия ворот полузащитником «Эвертона» Абдулая Дукуре перед сектором фанатов «Ливерпуля» на поле завязалась потасовка. 

По итогам стычки арбитр Майкл Оливер удалил Дукуре, а также Кертиса Джонса из «Ливерпуля», показав обоим вторые желтые карточки. К тому же был удален тренер «красных» Арне Слот, что-то высказавший судье. 

В заявлении Футбольной ассоциация Англии (FA) утверждается, что оба клуба не смогли обеспечить того, чтобы их игроки и лица, находящиеся в технической зоне, не вели себя неподобающим или провокационным образом после финального свистка.

Арне Слот, «предположительно», действовал неподобающим образом и/или использовал оскорбительные и/или ругательные слова по отношению к главному арбитру и/или его помощнику после окончания матча.

Также утверждается, что помощник Слота Сипке Хюльсхофф действовал подобным образом по отношению к Оливеру, что также привело к красной карточке. Однако отмечается, что тренер продолжил вести себя так же и после удаления.

По требованию FA «Эвертон», «Ливерпуль», Слот и Хюльсхофф должны предоставить объяснения до следующей среды, 19 февраля.

Слоту может грозить дисквалификация на 2 матча или более за слова в адрес Оливера после игры с «Эвертоном». FA должна выбрать формат обвинений к понедельнику

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Футбольной ассоциация Англии
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