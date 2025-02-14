Слоту может грозить дисквалификация на 2 матча или более за слова в адрес Оливера после игры с «Эвертоном». FA должна выбрать формат обвинений к понедельнику

Арне Слоту может грозить дисквалификация на 2 матча или более.

Напомним, главный тренер «Ливерпуля » получил красную карточку после игры с «Эвертоном » (2:2) – он что-то высказывал судье Майклу Оливеру .

Как пишет The Telegraph, нидерландский специалист, скорее всего, будет находиться на тренерской скамье во время игры с «Вулверхэмптоном», которая состоится 16 февраля. Однако в дальнейшем его могут дисквалифицировать на 2 матча или более за слова в адрес Оливера.

Футбольная ассоциация Англии (FA) примет решение на основе собственных наблюдений и отчета Оливера, который уже был представлен. Обвинения Слоту могут быть предъявлены уже в пятницу утром.

У FA есть время до понедельника, чтобы решить, какие обвинения будут предъявлены тренеру – стандартные или нестандартные. В первом случае Арне может грозить дисквалификация на определенное количество игр или штраф – наказание можно будет оспорить. Во втором случае решение о возможных санкциях в отношении Слота будет принято по итогам слушаний, которые займут ближайшие несколько недель.

В декабре Слот пропустил матч с «Саутгемптоном» в Кубке лиги (2:1) из-за перебора желтых карточек. Тот факт, что у тренера уже была дисквалификация в прошлом, может сподвигнуть FA к выбору нестандартного формата обвинений.

Также могут быть выдвинуты дополнительные обвинения против клубов и отдельных игроков, участвовавших в стычке после финального свистка. Решение об этом будет принято после того, как FA закончит анализировать видеозаписи инцидента.