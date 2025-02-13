Игроки «Ливерпуля» и «Эвертона» устроили потасовку после матча: Дукуре отпраздновал гол перед фанатами соперников. Его, Джонса и Слота удалили

Матч «Ливерпуля» и «Эвертона» закончился потасовкой.

Клубы из Ливерпуля сыграли вничью в дерби в рамках АПЛ (2:2). «Эвертон » сравнял счет на 98-й минуте, гол засчитали после ВАР.

После того, как гол Джеймса Тарковски засчитали, полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре пошел праздновать к сектору фанатов «Ливерпуля».

Это не понравилось хавбеку «Ливерпуля» Кертису Джонсу , который набросился на Дукуре и схватил соперника за футболку. После этого в потасовку включились Эшли Янг , Дарвин Нуньес и другие игроки, в которых с трибун полетели бутылки.

Фото: скриншоты трансляции

По итогам стычки арбитр Майкл Оливер удалил Дукуре и Джонса, показав обоим вторые желтые карточки.

Также был удален тренер «Ливерпуля» Арне Слот, что-то высказавший судье.