Игроки «Ливерпуля» и «Эвертона» устроили потасовку после матча: Дукуре отпраздновал гол перед фанатами соперников. Его, Джонса и Слота удалили
Матч «Ливерпуля» и «Эвертона» закончился потасовкой.
Клубы из Ливерпуля сыграли вничью в дерби в рамках АПЛ (2:2). «Эвертон» сравнял счет на 98-й минуте, гол засчитали после ВАР.
После того, как гол Джеймса Тарковски засчитали, полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре пошел праздновать к сектору фанатов «Ливерпуля».
Это не понравилось хавбеку «Ливерпуля» Кертису Джонсу, который набросился на Дукуре и схватил соперника за футболку. После этого в потасовку включились Эшли Янг, Дарвин Нуньес и другие игроки, в которых с трибун полетели бутылки.
Фото: скриншоты трансляции
По итогам стычки арбитр Майкл Оливер удалил Дукуре и Джонса, показав обоим вторые желтые карточки.
Также был удален тренер «Ливерпуля» Арне Слот, что-то высказавший судье.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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