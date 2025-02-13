Хавбек «Эвертона» Дукуре, спровоцировавший потасовку в дерби с «Ливерпулем», подвергся расизму в соцсетях. Клубы и АПЛ осудили, полиция ведет расследование

Абдулай Дукуре подвергся расистским оскорблениям после ливерпульского дерби.

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в рамках перенесенного матча АПЛ (2:2).

«Эвертон» сравнял счет на 98-й минуте, и полузащитник «ирисок» Абдулай Дукуре пошел праздновать к сектору фанатов «Ливерпуля ». Это не понравилось хавбеку «красных» Кертису Джонсу, который схватил соперника за футболку. После этого в потасовку включились другие игроки.

После игры 32-летний французский футболист малийского происхождения подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.

«Эвертон » и «Ливерпуль» осведомлены о случаях расистских оскорблений, направленных в адрес Абдулая Дукуре после мерсисайдского дерби в среду вечером, и самым решительным образом осуждают их. Подобные оскорбления неприемлемы и не должны быть терпимы.

Оба клуба совместно работают с полицией Мерсисайда, которая проводит расследование с целью выявления виновных.

Мы также призываем всех, кто стал свидетелем или жертвой оскорблений в интернете, сообщать об этом и отмечать подобные случаи на платформах социальных сетей, где это происходит.

Мы все, включая компании, владеющие социальными сетями, должны занимать жесткую позицию против подобного поведения. Платформы обязаны нести ответственность и принимать меры по блокировке таких нарушителей.

Расизму и ненависти нет места ни в интернете, ни на стадионах, ни в наших сообществах», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Эвертона».

«Премьер-лига потрясена оскорблениями, которым подвергся Абдулай Дукуре . Дискриминации любого рода нет места в нашем футболе и в обществе в целом. Если вы стали свидетелем или жертвой подобных проявлений, сообщите об этом», – заявила Премьер-лига.