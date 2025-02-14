Мойес о потасовке в матче с «Ливерпулем»: «Понимаю Слота – в молодости был таким же. Разочарован из-за действий Дукуре, но это не значит, что людям позволены оскорбления»
«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью 2:2 в перенесенном матче 15-го тура АПЛ. После гола «Эвертона» в компенсированное время между футболистами возникла потасовка из-за празднования Абдулая Дукуре. Тренер Арне Слот получил красную карточку, что-то высказывая судье Майклу Оливеру.
«Мы играли против очень хорошей команды «Ливерпуля» – возможно, лучшей в Европе. И нам нужно было выложиться по максимуму.
Я немного понимаю Арне Слоту, потому что в молодости я тоже участвовал в подобных вещах. Это говорит мне о том, что он очень заботится о своём клубе и борется за своих игроков.
Я был разочарован из-за [действий] Дукуре, потому что он очень хорошо сыграл и отлично поработал на команду. Он, вероятно, не сделал бы того, что сделал [если бы у него был шанс сыграть снова].
Но это не значит, что людям позволены оскорбления. Это совершенно неправильно», – сказал главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес.
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