Мойес о потасовке в матче с «Ливерпулем»: «Понимаю Слота – в молодости был таким же. Разочарован из-за действий Дукуре, но это не значит, что людям позволены оскорбления»

Дэвид Мойес прокомментировал потасовку в матче с «Ливерпулем».

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью 2:2 в перенесенном матче 15-го тура АПЛ. После гола «Эвертона» в компенсированное время между футболистами возникла потасовка из-за празднования Абдулая Дукуре. Тренер Арне Слот получил красную карточку, что-то высказывая судье Майклу Оливеру.

«Мы играли против очень хорошей команды «Ливерпуля» – возможно, лучшей в Европе. И нам нужно было выложиться по максимуму.

Я немного понимаю Арне Слоту, потому что в молодости я тоже участвовал в подобных вещах. Это говорит мне о том, что он очень заботится о своём клубе и борется за своих игроков.

Я был разочарован из-за [действий] Дукуре, потому что он очень хорошо сыграл и отлично поработал на команду. Он, вероятно, не сделал бы того, что сделал [если бы у него был шанс сыграть снова].

Но это не значит, что людям позволены оскорбления . Это совершенно неправильно», – сказал главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес.