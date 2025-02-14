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  • Слот об удалении с «Эвертоном»: «Эмоции взяли надо мной верх – было добавлено 5 минут, а сыграли 8. Показалось, что «Ливерпуль» потерял два очка»
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Слот об удалении с «Эвертоном»: «Эмоции взяли надо мной верх – было добавлено 5 минут, а сыграли 8. Показалось, что «Ливерпуль» потерял два очка»

Арне Слот прокомментировал удаление в матче с «Эвертоном».

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью 2:2 в перенесенном матче 15-го тура АПЛ. После гола «Эвертона» в компенсированное время между футболистами возникла потасовка. Слот получил красную карточку, что-то высказывая судье.

«Я должен уважать это решение, и не хочу вдаваться в подробности. Ко второму тайму было добавлено 5 минут, но в итоге мы сыграли 8 минут. Много чего произошло. Эмоции взяли надо мной верх. Если бы я мог вернуться обратно, то поступил бы по-другому. Надеюсь, поступлю иначе в следующий раз.

После того, как судья дал свисток, мне показалось, что мы потеряли два очка, но на протяжении всех 90 минут я не чувствовал, что мы вот-вот выиграем. Ничья была справедливым результатом. Но после 97 минут казалось, что мы потеряли два очка.

Но я чувствовал, что мы тоже многого добились – это единство команды и болельщиков, то, как мы все были вместе. 

Команда была очень сильна морально во время игры – лучше, чем в прошлом сезоне – в игре, которая проходила в сложных условиях. Поэтому это придает мне уверенности на следующие 14 игр.

То, что мы сражались 98 минут, показывает, что нас очень трудно обыграть», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Liverpool Echo
logoАрне Слот
logoЛиверпуль
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
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