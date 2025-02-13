Ван Дейк о потасовке «Ливерпуля» и «Эвертона»: «Дукуре хотел спровоцировать наших фанатов. Судья не контролировал игру. Некоторые фолы не фиксировались»
Вирджил ван Дейк осудил провокацию, приведшую к потасовке с «Эвертоном».
Мерсисайдское дерби (2:2) закончилось стычкой после того, как хавбек «Эвертона» Абдулай Дукуре пошел праздновать второй гол команды у трибуны фанатов «Ливерпуля». После потасовки арбитр Майкл Оливер удалил Дукуре, Кертиса Джонса и Арне Слота.
«Это и ощущается как поражение, и нет. Гол все же был в дополнительное время.
Я думаю, что судья сыграл большую роль в сегодняшнем матче, поскольку некоторые нарушения фиксировались как фол, а аналогичные – нет.
Они имеют право праздновать гол, но Дукуре хотел спровоцировать наших болельщиков, а Кертис посчитал, что это неправильно. Затем произошла драка.
Судья не контролировал игру, я сказал ему об этом. Это повлияло. Обеим командам пришлось с этим справляться», – заявил защитник «Ливерпуля».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
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