Ван Дейк о потасовке «Ливерпуля» и «Эвертона»: «Дукуре хотел спровоцировать наших фанатов. Судья не контролировал игру. Некоторые фолы не фиксировались»

Вирджил ван Дейк осудил провокацию, приведшую к потасовке с «Эвертоном».

Мерсисайдское дерби (2:2) закончилось стычкой после того, как хавбек «Эвертона » Абдулай Дукуре пошел праздновать второй гол команды у трибуны фанатов «Ливерпуля». После потасовки арбитр Майкл Оливер удалил Дукуре, Кертиса Джонса и Арне Слота.

«Это и ощущается как поражение, и нет. Гол все же был в дополнительное время.

Я думаю, что судья сыграл большую роль в сегодняшнем матче, поскольку некоторые нарушения фиксировались как фол, а аналогичные – нет.

Они имеют право праздновать гол, но Дукуре хотел спровоцировать наших болельщиков, а Кертис посчитал, что это неправильно. Затем произошла драка.

Судья не контролировал игру, я сказал ему об этом. Это повлияло. Обеим командам пришлось с этим справляться», – заявил защитник «Ливерпуля ».