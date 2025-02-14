Директор женского «Эспаньола» о прикосновении защитницы «Барсы» к промежности соперницы: «Если бы было наоборот, наш клуб бы убивали. Эти действия неприемлемы»

В «Эспаньоле» прокомментировали скандальный эпизод в игре женской команды.

Напомним, во время матча между женскими командами «Барселоны» и «Эспаньола» (2:0) защитница «блауграны» Мария Леон коснулась промежности Даниэлы Каракас и что-то ей сказала.

«Кадры дают четкое представление. Эти действия неприемлемы, и как клуб мы не можем нормализовать подобные действия.

Разумеется, мы поговорили с Даниэлой Каракас, и она подтвердила, что произошло. Игровое движение – это фол или толчок. А это прикосновение к интимным местам, что недопустимо, и мы осуждаем это. Это похоже на действия Мичела по отношению к Вальдерраме, но в то время общество не было так чувствительно к этим действиям. К счастью, общество добилось большого прогресса в этой области и установило ограничения.

Наша футболистка – жертва, и все, что мы сделали, – это оказали ей всестороннюю поддержку и защитили ее частную жизнь. Мы сделали то, что должны были сделать, а именно поддержали нашу футболистку.

Она сказала нам, что была ошеломлена и в шоке от сложившейся ситуации. Я отправила ей сообщение, чтобы сказать, что мы с ней и что юридическая и психологическая помощь клуба была в ее распоряжении в любой момент.

Я знаю, что если бы все было наоборот, наш клуб бы убивали», – сказала директор женской команды «Эспаньола » Долорес Рибальта.