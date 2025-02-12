Глава женской лиги Испании о прикосновении защитницы «Барсы» Леон к промежности соперницы: «Есть две версии событий, мы должны выслушать обе. Не преуменьшаю проблему, но лига не может вмешиваться»
На 15-й минуте дерби, завершившегося победой «Барселоны» со счетом 2:0, защитница «блауграны» Мария Леон коснулась промежности Даниэлы Каракас и что-то ей сказала.
Соперница никак не отреагировала на это действие во время игры, но после матча «Эспаньол» пожаловался на «нарушение личного пространства» Каракас со стороны футболистки «Барселоны».
«Мы привыкли к разным жестам в мужском футболе, и, похоже, что в данном случае во время игры происходят действия, которые можно назвать неспортивными, проявляется агрессия, и это нужно рассматривать с этой точки зрения, а не вырывать из контекста, потому что таков контекст игры, соревнования. Подобные жесты никому не нравятся.
Я не хочу преуменьшать проблему, но были и другие подобные ситуации. Мы не можем вникать во все, что происходит, это не наша ответственность. Есть две версии [случившегося], и мы должны уважать обе, это сложно. Мы должны быть внимательны и выслушать их, но у нас нет дисциплинарных полномочий для вмешательства.
Задача лиги состоит в том, чтобы оставаться рядом с игроками и видеть, что происходит. Каждый клуб защищает своих игроков, и мы прислушиваемся к ним», – сказала Беатрис Альварес.
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