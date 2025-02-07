Чемпионат Испании. «Райо» против «Вальядолида», «Реал» и «Атлетико» проведут дерби в субботу, «Барса» сыграет в воскресенье
В Ла Лиге пройдут матчи 23-го тура.
В пятницу «Райо Вальекано» проведет матч против «Вальядолида».
В субботу «Реал» и «Атлетико» сыграют в мадридском дерби.
В воскресенье «Барселона» встретится в гостях с «Севильей», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет с «Эспаньол».
Чемпионат Испании
23-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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