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Чемпионат Испании. «Райо» против «Вальядолида», «Реал» и «Атлетико» проведут дерби в субботу, «Барса» сыграет в воскресенье

В Ла Лиге пройдут матчи 23-го тура.

В пятницу «Райо Вальекано» проведет матч против «Вальядолида».

В субботу «Реал» и «Атлетико» сыграют в мадридском дерби. 

В воскресенье «Барселона» встретится в гостях с «Севильей», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет с «Эспаньол».

Чемпионат Испании

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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