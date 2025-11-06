У «Спартака» 3 победы в 4 последних матчах, сегодня – 3:1 с «Локомотивом» в Кубке
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей во всех турнирах.
«Спартак» сегодня одержал победу над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Таким образом, у команды Деяна Станковича 3 победы в 4 последних встречах – ранее красно-белые в Мир РПЛ уступили «Краснодару» (1:2) и обыграли «Оренбург» (1:0), а также были сильнее махачкалинского «Динамо» (3:1) в групповом этапе Кубка.
Следующий матч «Спартак» проведет против «Ахмата» на выезде в воскресенье.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
