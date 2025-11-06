Бенту отказался от переговоров со «Спартаком». Португальский тренер не рассматривает работу в России (Metaratings)

Паулу Бенту отказался возглавить «Спартак».

По данным Metaratings, посредники связывались с представителями португальского тренера с целью обсуждения возможной работы в московском клубе.

Утверждается, что сторона специалиста ответила, что на данный момент он не рассматривает вариант работы в России.

Бенту ранее работал в «Спортинге», сборной Португалии, «Крузейро», «Олимпиакосе», «Чунцин Лифань», сборной Южной Кореи и в сборной ОАЭ, которую покинул в марте 2025 года.

«Спартак» на данный момент возглавляет Деян Станкович .