Дисциплинарный комитет не рассматривает эпизод с прикосновением защитницы «Барсы» к промежности соперницы. «Эспаньол» не подавал жалобу

RFEF не рассматривает скандальный эпизод в матче женской «Барселоны».

Напомним, во время матча между женскими командами «Барселоны» и «Эспаньола» (2:0) защитница «блауграны» Мария Леон коснулась промежности Даниэлы Каракас и что-то ей сказала.

По информации Mundo Deportivo, «Эспаньол» не обращался в дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с жалобой на этот эпизод. Сам комитет не будет вмешиваться по собственной инициативе – такова была его политика в подобных ситуациях в последние годы.

Бело-синие полагают, что если жалоба и будет подана, то она должна проходить по уголовным каналам, а не по спортивным. Клуб не будет предпринимать никаких действий, если об этом не попросит сама Каракас.

Защитница «Барселоны» Леон отрицает, что коснулась промежности соперницы в дерби, и пригрозила судом за распространение «необоснованных обвинений»: «Это была просто часть игры»