Дисциплинарный комитет не рассматривает эпизод с прикосновением защитницы «Барсы» к промежности соперницы. «Эспаньол» не подавал жалобу
Напомним, во время матча между женскими командами «Барселоны» и «Эспаньола» (2:0) защитница «блауграны» Мария Леон коснулась промежности Даниэлы Каракас и что-то ей сказала.
По информации Mundo Deportivo, «Эспаньол» не обращался в дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с жалобой на этот эпизод. Сам комитет не будет вмешиваться по собственной инициативе – такова была его политика в подобных ситуациях в последние годы.
Бело-синие полагают, что если жалоба и будет подана, то она должна проходить по уголовным каналам, а не по спортивным. Клуб не будет предпринимать никаких действий, если об этом не попросит сама Каракас.
Защитница «Барселоны» Леон отрицает, что коснулась промежности соперницы в дерби, и пригрозила судом за распространение «необоснованных обвинений»: «Это была просто часть игры»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий