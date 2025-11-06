У «Локомотива» 3 матча без побед и 2 поражения подряд впервые в сезоне
«Локомотив» не выигрывает на протяжении трех матчей.
«Локомотив» продлил серию без побед.
Железнодорожники уступили (1:3) «Спартаку» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
До этого у команды Михаила Галактионова были поражение от «Зенита» (0:2) и ничья с «Акроном» (1:1) в Мир РПЛ.
Ранее в текущем сезоне «Локомотив» еще не проигрывал два матча подряд.
9 ноября московский клуб примет «Оренбург» в 15-м туре чемпионата России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
