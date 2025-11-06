У «Локомотива» 3 матча без побед и 2 поражения подряд впервые в сезоне

«Локомотив» не выигрывает на протяжении трех матчей.

«Локомотив» продлил серию без побед.

Железнодорожники уступили (1:3) «Спартаку » в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

До этого у команды Михаила Галактионова были поражение от «Зенита» (0:2) и ничья с «Акроном» (1:1) в Мир РПЛ.

Ранее в текущем сезоне «Локомотив » еще не проигрывал два матча подряд.

9 ноября московский клуб примет «Оренбург » в 15-м туре чемпионата России.