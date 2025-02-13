Омари Тетрадзе: «Не отличаю Россию от Грузии – это одно целое для меня, мой дом. Грузия прогрессирует с каждым годом, идет вперед, несмотря на сложности»
Омари во время игровой карьеры выступал за сборную России.
– Вам лично самому, где комфортнее находиться по внутренним ощущениям – в России или Грузии?
– Для меня это все одинаково. Что Россия, что Грузия – это мой дом.
В Грузии я родился, вырос. Все, что у меня есть, мне дало мое грузинское воспитание. Но и Россия мне многое дала – я приехал сюда в 21 год. Это тоже мое.
Я не отличаю Грузию от России, а Россию от Грузии – для меня это одно целое.
– За последние годы Грузия сильно изменилась?
– Конечно, страна меняется. Она с каждым годом все-таки прогрессирует, вперед идет, несмотря на все сложности. Думаю, как и все остальные страны. Никто на одном месте не стоит. Все развиваются.
Я не политик, политику оставлю в стороне. Но даже просто по приезду чувствуется всегда, что делается в стране, – сказал 55-летний главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе.
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