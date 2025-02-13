Омари Тетрадзе: «Не отличаю Россию от Грузии – это одно целое для меня, мой дом. Грузия прогрессирует с каждым годом, идет вперед, несмотря на сложности»

Омари Тетрадзе сравнил Россию с Грузией.

Омари во время игровой карьеры выступал за сборную России.

– Вам лично самому, где комфортнее находиться по внутренним ощущениям – в России или Грузии?

– Для меня это все одинаково. Что Россия, что Грузия – это мой дом.

В Грузии я родился, вырос. Все, что у меня есть, мне дало мое грузинское воспитание. Но и Россия мне многое дала – я приехал сюда в 21 год. Это тоже мое.

Я не отличаю Грузию от России, а Россию от Грузии – для меня это одно целое.

– За последние годы Грузия сильно изменилась?

– Конечно, страна меняется. Она с каждым годом все-таки прогрессирует, вперед идет, несмотря на все сложности. Думаю, как и все остальные страны. Никто на одном месте не стоит. Все развиваются.

Я не политик, политику оставлю в стороне. Но даже просто по приезду чувствуется всегда, что делается в стране, – сказал 55-летний главный тренер «Уфы » Омари Тетрадзе .

«В работе Каладзе не вижу позитива: в Тбилиси ужасающе старый жилищный фонд, проблема с экологией, зарплатами муниципальных работников». Комментатор Setanta Sports о мэре города