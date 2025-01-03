Ледяхов о распаде СССР: «Людям было не до футбола, столько проблем сразу навалилось. Но мы играли, и происходящее в стране уходило на второй план»

Игорь Ледяхов вспомнил, как переживал распад СССР.

– Вы заканчиваете чемпионат с «Ротором» и через некоторое время распадается СССР. Как это воспринималось?

– Была какая‑то неопределенность. Мы же в первый раз в такую ситуацию попали.

И столько проблем сразу навалилось на страну, на людей. Видно было, что людям не до футбола. Ситуация очень непростая со всех точек зрения.

Но из‑за того, что мы играли в футбол, на первом плане у нас было именно это – надо было продолжать свое дело. И происходящее в стране уже уходило на второй план.

Да, была неопределенность, но деваться некуда было. Нужно было как‑то жить дальше и смотреть в будущее, – сказал бывший игрок «Ротора », «Спартака », хихонского «Спортинга» и сборной России.