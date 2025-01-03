Ледяхов о распаде СССР: «Людям было не до футбола, столько проблем сразу навалилось. Но мы играли, и происходящее в стране уходило на второй план»
Игорь Ледяхов вспомнил, как переживал распад СССР.
– Вы заканчиваете чемпионат с «Ротором» и через некоторое время распадается СССР. Как это воспринималось?
– Была какая‑то неопределенность. Мы же в первый раз в такую ситуацию попали.
И столько проблем сразу навалилось на страну, на людей. Видно было, что людям не до футбола. Ситуация очень непростая со всех точек зрения.
Но из‑за того, что мы играли в футбол, на первом плане у нас было именно это – надо было продолжать свое дело. И происходящее в стране уже уходило на второй план.
Да, была неопределенность, но деваться некуда было. Нужно было как‑то жить дальше и смотреть в будущее, – сказал бывший игрок «Ротора», «Спартака», хихонского «Спортинга» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем