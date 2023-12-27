Калешин о поездке в Мариуполь: «Там льется кровь, падают снаряды, а латте льется в городах наших. Там страдают русские. Есть надежда, что общество очнется, как говорил Федоров»

Теги Евгений Калешин Курбан Бердыев ЦСКА премьер-лига Россия Сергей Федоров Первая лига Андрей Соломатин КХЛ Алания Владикавказ Политика Матч ТВ Динамо Махачкала Футбол

Евгений Калешин прокомментировал поездку в Мариуполь в благотворительных целях.

– Мы отвезли в Мариуполь новогодние подарки ребятам, витамины, яблоки, мандарины, хурму, колбасу, сладости, финансовую помощь.

Не все тренеры из‑за отпуска смогли посетить, но нам с Курбаном Бердыевым удалось это сделать по приглашению.

– Что сейчас с Мариуполем?

– Сперва нас повезли на «Азовсталь». В центре уже восстанавливается театр, университет, школы, улицы оживают. Кафе открыты. Мирная жизнь возвращается. Некоторые районы с очень красивыми домами.

– С Соломатиным удалось пообщаться? Еще с кем‑то?

– Да. Нас встречала служба безопасности бригады. Нас возили в опорные пункты. Мы посетили почти все эти пункты, общались с командирами.

Очень тяжелое послевкусие после поездки. Осознание того, что мы не понимаем до конца, что происходит там.

– Каким вы видите 2024 год? Какие надежды?

– Надежда на то, что общество очнется, как говорил Сергей Федоров из ЦСКА. Там льется кровь, падают снаряды, а латте льется в городах наших. Мы не чувствуем причастности ко всему.

Но есть примеры, когда люди все бросают и идут помогать туда. Потому что там страдают русские. Там было очень страшно, – сказал главный тренер «Алании».

Бердыев и Калешин посетили бойцов «Эспаньолы» в Мариуполе и привезли подарки детям из футбольной школы Соломатина

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146 комментариев
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При чем здесь латте? Как будто сам Калешин не съездил один раз мордой посветить, а остался там насовсем. Мне так нравится это желание заставить народ скорбеть и чувствовать вину за то, что они смеют радоваться жизни, причем от тех людей, которые прекращать радоваться жизни совсем не планируют. Но норот-богоносец должен страдать и скорбеть, ведь восемь лет и наши мальчики в окопах.
+236
-25
+211
Ничего не имею против латте, но имею против кое-чего другого
+160
-10
+150
А в 2021м году в Мариуполе было всё спокойно и фестиваль музыкальный проводился на пляже Песчанка с участием Anacondaz, Порнофильмы и Noize MC. А в августе 2021 был фестиваль классической музыки.
+164
-17
+147
Надежда на то, что общество очнется, как говорил Сергей Федоров из ЦСКА.

Когда общество реально очнется, всем кто это замутил очень не понравится и аукнется, это принуждение к миру.
+115
-18
+97
Противно от всех этих высказываний. Просто противно.
+97
-16
+81
Пока не пришли русские,там всё было хорошо
+101
-23
+78
Ответ Степаныч_1
Комментарий скрыт
да как они посмели укреплять свою собственную территорию!
+48
-4
+44
Ответ Степаныч_1
Комментарий скрыт
И разводили комаров-мутантов натренированных пить исключительно русскую кровь. Парад таких комаров принимал лично генсек НАТО в костюме оберштумбанукррейхсфюрера СС. Маршировали комары под марш Erika. А после парада полетели косяком кусать православных...
+49
-8
+41
И правда, почему же люди хотя жить и пить кофе... Странно ведь, да?
+40
-2
+38
Патриот!!! Интересно он уже записался в штурмовики? Нет, а почему?
+42
-12
+30
Теперь двери в любой клуб открыты. Поспешил с Аланией-то.
+44
-15
+29
Интересно ,а когда Калешин играл в 2000, и когда наши ребята Грозный брали штурмом, а через два часа лету в Москве было весело - это другое?
+31
-2
+29
Как же быстро ломается человек
+19
-4
+15
"Надежда на то, что общество очнется". А разве власть сама не делает все возможное, чтобы отделить одно от другого? Типа "живите спокойно, дорогие товарищи, не мешайте нам". Пока, конечно, это каждого не коснется в итоге.
+13
0
+13
"Надежда на то, что общество очнется, как говорил Сергей Федоров из ЦСКА. Там льется кровь, падают снаряды, а латте льется в городах наших. Мы не чувствуем причастности ко всему."

То есть вместо того, чтобы это всё прекратилось этот идиот надеется, что ещё больше людей окажется там, почувствовав желание быть причастным к происходящему? Я правильно понял?
+16
-5
+11
Ответ Stereophonics89
всё осознал)
Видимо хорошо попросили.
+13
-2
+11
А что от общества ждёшь, что вместо тебя добровольцами на штурм пойдут?
+10
-1
+9
Ответ Buharoid
При чем здесь латте? Как будто сам Калешин не съездил один раз мордой посветить, а остался там насовсем. Мне так нравится это желание заставить народ скорбеть и чувствовать вину за то, что они смеют радоваться жизни, причем от тех людей, которые прекращать радоваться жизни совсем не планируют. Но норот-богоносец должен страдать и скорбеть, ведь восемь лет и наши мальчики в окопах.
вспоминается наша раша, сценки с двумя депутатами, когда они обсуждают насущные проблемы: "Не жалеешь ты себя, о России думаешь!"
+11
-2
+9
Какая странная метафора: кровь и латте
+8
0
+8
Ответ Roundabout
Ничего не имею против латте, но имею против кое-чего другого
К латте тоже есть претензии - слишком много молока, что бы называться кофейным напитком, скорее молочный.
+9
-1
+8
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны — я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно — в июле,
И желательно — в Крыму.
+12
-5
+7
все было неплохо пока Путин не пришел
+8
-1
+7
Ответ counsel
Комментарий скрыт
Если они видят проблемы в том, что люди в далеком тылу пьют латте (кстати, почему прицепились именно к виду кофейного напитка, а не то, что люди пиво пьют, например), или звезды эстрады проводят вечеринки, то да, проблем настоящих они не видят. Пытаются затянуть в свой мир страданий остальных, чтобы все скорбели и мучались духовно, как они.
Ремарк это очень точно описал в своих книгах, да разве люди типа Калешина или Соломатина могут читать и вчитываться? Сомневаюсь
+7
0
+7
Ответ mclaren-honda
да как они посмели укреплять свою собственную территорию!
Да ещё и после того, как соседняя страна оккупировала часть территории.
+10
-4
+6
а чего там русские то страдают? он не уточнил? приехал бы 23.02.2022 и посмотрел бы на "страдания".
+8
-2
+6
Калешин стелит себе дорогу в "светлое" будующее? Я боюсь он может ошибаться
+9
-3
+6
Что-то мне стрёмно, хоть я латте и не пью. Перестану-ка я, на всякий случай, "американо" пить... Я вообще зеленый чай люблю.
+6
-1
+5
коротко пересказ слов Калешина:

"Вы все должны быть там, обязаны! А я буду тренировать в теплом Владикавказе"
+5
-1
+4
Эй, либеросня и прочие не братья, переобувайтесь - Калешин уже не борец с режимом.
+6
-2
+4
всё осознал)
+8
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+4
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