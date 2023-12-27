Калешин о поездке в Мариуполь: «Там льется кровь, падают снаряды, а латте льется в городах наших. Там страдают русские. Есть надежда, что общество очнется, как говорил Федоров»
Евгений Калешин прокомментировал поездку в Мариуполь в благотворительных целях.
– Мы отвезли в Мариуполь новогодние подарки ребятам, витамины, яблоки, мандарины, хурму, колбасу, сладости, финансовую помощь.
Не все тренеры из‑за отпуска смогли посетить, но нам с Курбаном Бердыевым удалось это сделать по приглашению.
– Что сейчас с Мариуполем?
– Сперва нас повезли на «Азовсталь». В центре уже восстанавливается театр, университет, школы, улицы оживают. Кафе открыты. Мирная жизнь возвращается. Некоторые районы с очень красивыми домами.
– С Соломатиным удалось пообщаться? Еще с кем‑то?
– Да. Нас встречала служба безопасности бригады. Нас возили в опорные пункты. Мы посетили почти все эти пункты, общались с командирами.
Очень тяжелое послевкусие после поездки. Осознание того, что мы не понимаем до конца, что происходит там.
– Каким вы видите 2024 год? Какие надежды?
– Надежда на то, что общество очнется, как говорил Сергей Федоров из ЦСКА. Там льется кровь, падают снаряды, а латте льется в городах наших. Мы не чувствуем причастности ко всему.
Но есть примеры, когда люди все бросают и идут помогать туда. Потому что там страдают русские. Там было очень страшно, – сказал главный тренер «Алании».
Бердыев и Калешин посетили бойцов «Эспаньолы» в Мариуполе и привезли подарки детям из футбольной школы Соломатина
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Когда общество реально очнется, всем кто это замутил очень не понравится и аукнется, это принуждение к миру.
То есть вместо того, чтобы это всё прекратилось этот идиот надеется, что ещё больше людей окажется там, почувствовав желание быть причастным к происходящему? Я правильно понял?
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны — я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно — в июле,
И желательно — в Крыму.
Ремарк это очень точно описал в своих книгах, да разве люди типа Калешина или Соломатина могут читать и вчитываться? Сомневаюсь
"Вы все должны быть там, обязаны! А я буду тренировать в теплом Владикавказе"