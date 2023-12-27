Калешин о поездке в Мариуполь: «Там льется кровь, падают снаряды, а латте льется в городах наших. Там страдают русские. Есть надежда, что общество очнется, как говорил Федоров»

Евгений Калешин прокомментировал поездку в Мариуполь в благотворительных целях.

– Мы отвезли в Мариуполь новогодние подарки ребятам, витамины, яблоки, мандарины, хурму, колбасу, сладости, финансовую помощь.

Не все тренеры из‑за отпуска смогли посетить, но нам с удалось это сделать по приглашению.

– Что сейчас с Мариуполем?

– Сперва нас повезли на «Азовсталь». В центре уже восстанавливается театр, университет, школы, улицы оживают. Кафе открыты. Мирная жизнь возвращается. Некоторые районы с очень красивыми домами.

– С Соломатиным удалось пообщаться? Еще с кем‑то?

– Да. Нас встречала служба безопасности бригады. Нас возили в опорные пункты. Мы посетили почти все эти пункты, общались с командирами.

Очень тяжелое послевкусие после поездки. Осознание того, что мы не понимаем до конца, что происходит там.

– Каким вы видите 2024 год? Какие надежды?

– Надежда на то, что общество очнется, как говорил Сергей Федоров из ЦСКА. Там льется кровь, падают снаряды, а латте льется в городах наших. Мы не чувствуем причастности ко всему.

Но есть примеры, когда люди все бросают и идут помогать туда. Потому что там страдают русские. Там было очень страшно, – сказал главный тренер « ».

Бердыев и Калешин посетили бойцов «Эспаньолы» в Мариуполе и привезли подарки детям из футбольной школы Соломатина

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