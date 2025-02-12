Баббель об «МЮ»: «На их месте я бы сделал все, чтобы подписать Кейна. Они тратят так много денег, но становятся будто хуже с каждым годом. Он качественный игрок и будет забивать»

Маркус Баббель считает, что «Манчестер Юнайтед» должен подписать Харри Кейна.

«На месте «Манчестер Юнайтед » я бы сделал все, чтобы подписать Харри Кейна из-за этого пункта отступных в размере 67 млн фунтов. То, что сейчас происходит в этом клубе, неприемлемо. Это один из крупнейших клубов в мире, и у них трудности уже сколько лет.

Так не должно быть, к тому же они тратят так много денег. С каждым годом они становятся будто хуже и все равно тратят гораздо больше денег, чем раньше!

На месте «Манчестер Юнайтед» я бы потратился на подписание Харри Кейна, потому что он качественный игрок, он будет забивать голы. А если у вас есть нападающий, который забивает голы, то ваши шансы на победу в матчах намного выше», – сказал экс-игрок «Баварии» и «Ливерпуля» Wette.de.

Кейн не активировал отступные, позволяющие за 80 млн евро покинуть «Баварию» летом. Теперь это можно сделать через год и уйти за 65 млн евро летом 2026-го (Sport Bild)

У Кейна 72 гола в 73 матчах за «Баварию». Он лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги