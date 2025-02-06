Кейн не планирует уходить из «Баварии» летом, форвард счастлив в клубе

Харри Кейн не собирается покидать «Баварию» летом.

Ранее стало известно , что 31-летний форвард сборной Англии не активировал отступные, позволяющие ему покинуть «Баварию» летом за 80 млн евро. Теперь это можно сделать через год и уйти за 65 млн в 2026-м.

Как сообщает Фабрицио Романо , Кейн не планирует уходить из «Баварии» по окончании нынешнего сезона, он счастлив в мюнхенском клубе.

«Тоттенхэм », продавший Харри примерно за 100 миллионов евро в 2023 году, обладает определенными правами на футболиста, но решающее слово остается за игроком.

Нападающий забил 70 голов в 72 матчах за «Баварию». Его подробная статистика – здесь .