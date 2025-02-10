Джо Коул: «Кейн стал бы для «Арсенала» идеальной последней частью пазла. Он просто источает голы»
Джо Коул видит для Харри Кейна место в составе «Арсенала».
«Я вижу логику в таком трансфере, происходили и более странные дела. Харри переехал в Германию и продолжил делать то, что делал. Он просто источает голы.
Для «Арсенала» он стал бы идеальным последним фрагментом пазла. Он целиком и полностью подходит этой команде.
Но я не могу представить, что это произойдет. Между двумя клубами («Арсеналом» и «Тоттенхэмом» – Спортс”) настоящее противостояние, для Харри это было бы слишком. Переход Сола Кэмпбелла все же немного отличался.
Однако с футбольной точки зрения это очень хороший вариант, Кейн идеально вписывается в стиль игры «Арсенала», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в интервью Paddy Power.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем