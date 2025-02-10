Джо Коул: «Кейн стал бы для «Арсенала» идеальной последней частью пазла. Он просто источает голы»

Джо Коул видит для Харри Кейна место в составе «Арсенала».

«Я вижу логику в таком трансфере, происходили и более странные дела. Харри переехал в Германию и продолжил делать то, что делал. Он просто источает голы.

Для «Арсенала» он стал бы идеальным последним фрагментом пазла. Он целиком и полностью подходит этой команде.

Но я не могу представить, что это произойдет. Между двумя клубами («Арсеналом » и «Тоттенхэмом » – Спортс”) настоящее противостояние, для Харри это было бы слишком. Переход Сола Кэмпбелла все же немного отличался.

Однако с футбольной точки зрения это очень хороший вариант, Кейн идеально вписывается в стиль игры «Арсенала», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в интервью Paddy Power.