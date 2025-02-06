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  • Мерсон об отступных Кейна: «Арсенал» купит его! Если не выиграют АПЛ, нужно найти кого-то проверенного. «Сити» не собирается его покупать, а «МЮ» не смог заплатить за Теля»
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Мерсон об отступных Кейна: «Арсенал» купит его! Если не выиграют АПЛ, нужно найти кого-то проверенного. «Сити» не собирается его покупать, а «МЮ» не смог заплатить за Теля»

Пол Мерсон считает, что «Арсенал» может купить Харри Кейна.

Экс-игрок «канониров» отреагировал на информацию о наличии отступных в контракте 31-летнего нападающего с «Баварией».

«Он может перейти куда угодно? О, тогда он перейдет в «Арсенал». «Арсенал» купит его! 64 млн фунтов, почему бы и нет? Это как Сол Кэмпбелл. Я имею в виду, если он доступен, нужно это обдумать. Для меня это [успешная сделка].

Люди будут говорить: «О, он в этом возрасте, он в том возрасте», но «Арсеналу» нужно сейчас. Люди говорили о [Мохамеде] Салахе, и я ответил, что не дал бы Салаху трехлетний контракт, а дал бы соглашение на один или два года. Но это другое, потому что «Ливерпуль», вероятно, выиграет АПЛ в этом году.

Но раз «Арсенал» не выиграл лигу, придется воспользоваться шансом и найти кого-то проверенного. Я бы не удивился этому.

Когда у вас есть Харри Кейн и вы говорите: «Ладно, за 64 миллиона фунтов можно», на самом деле есть только пара команд, которые могут его купить. «Манчестер Сити» не собирается его покупать, «Манчестер Юнайтед» не смог заплатить за [Матиса] Теля, это вызывает беспокойство», – сказал Sky Sports News экс-игрок «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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logoХарри Кейн
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logoПол Мерсон
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