Кейн не активировал отступные, позволяющие за 80 млн евро покинуть «Баварию» летом. Теперь это можно сделать через год и уйти за 65 млн евро летом 2026-го (Sport Bild)
Нападающий перешел в мюнхенский клуб в 2023 году из «Тоттенхэма» за сумму около 100 млн евро.
По информации Sport Bild, пункт от отступных мог бы вступить в действие, если бы футболист активировал его этой зимой. В таком случае ему было бы разрешено покинуть клуб летом за предполагаемую сумму в 80 млн евро.
Однако англичанин не воспользовался этой опцией, и теперь данный пункт снова вступит в силу следующей зимой для трансфера летом 2026 года. Сумма, которую «Бавария» получит в этом случае, составит уже около 65 млн евро. После истечения контракта летом 2027 года нападающий может стать свободным агентом.
Подчеркивается, что в этом сезоне Кейн не рассматривал возможность сделать опцию для потенциального перехода доступной. Форвард чувствует себя в Мюнхене очень комфортно как в плане футбола, так и с точки зрения семьи.
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