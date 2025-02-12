На ЧМ-2034 не будет алкоголя, заявил посол Саудовской Аравии в Великобритании: «Не хотим менять нашу культуру ради кого-то. Вы что, не можете жить без выпивки?»
На чемпионате мира-2034 не будет продаваться алкоголь.
Об этом сообщил посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар Аль Сауд.
«Нет, нет. Здесь вообще нет алкоголя. Это сухая страна – как и в случае с погодой.
На данный момент мы не разрешаем употреблять алкоголь, но, знаете ли, веселиться можно и без него. В нем нет стопроцентной необходимости. И знаете, если вы захотите выпить, когда покинете страну – пожалуйста. Но в данный момент у нас нет алкоголя.
У каждого своя культура, и мы рады принимать людей в рамках нашей культуры, но мы не хотим менять ее ради кого-то другого. Вы что, не можете жить без выпивки?» – сказал дипломат.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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