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  • На ЧМ-2034 не будет алкоголя, заявил посол Саудовской Аравии в Великобритании: «Не хотим менять нашу культуру ради кого-то. Вы что, не можете жить без выпивки?»
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На ЧМ-2034 не будет алкоголя, заявил посол Саудовской Аравии в Великобритании: «Не хотим менять нашу культуру ради кого-то. Вы что, не можете жить без выпивки?»

На чемпионате мира-2034 не будет продаваться алкоголь.

Об этом сообщил посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар Аль Сауд. 

«Нет, нет. Здесь вообще нет алкоголя. Это сухая страна – как и в случае с погодой. 

На данный момент мы не разрешаем употреблять алкоголь, но, знаете ли, веселиться можно и без него. В нем нет стопроцентной необходимости. И знаете, если вы захотите выпить, когда покинете страну – пожалуйста. Но в данный момент у нас нет алкоголя.

У каждого своя культура, и мы рады принимать людей в рамках нашей культуры, но мы не хотим менять ее ради кого-то другого. Вы что, не можете жить без выпивки?» – сказал дипломат.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
алкоголь и спорт
ЧМ-2034
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