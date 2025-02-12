Гендиректор «Сибири»: «У нас аншлаги и без пива, ради чего рисковать и нести дополнительные затраты на безопасность? Это все-таки спортивное мероприятие, где культивируется здоровый образ жизни»
– Перед сезоном вас спросили по поводу пива на стадионе, и вы сказали, что готовится проект закона. Есть новости по этому поводу?
– Здесь, к сожалению, мы связаны по рукам и ногам. Мы законопослушные люди, он один для всех. Мы не ищем в нашем регионе тех рычагов или каких-то моментов, которые позволят нам это сделать. Этот вопрос висит в воздухе и зависит от законодательства РФ.
– Это ведь вопрос не законодательства РФ, а конкретно региона. Во многих других его продают.
– Этот вопрос постоянно обсуждается на попечительском совете, куда входят многие руководители различных структур. Наверное, вы правы, это все отводится на усмотрение главы региона.
Возможно, есть какие-то сложности, вопрос этот постоянно на повестке, но на сегодняшний день пока не решен. В одном убежден: если было бы решение, то наш губернатор обязательно бы его принял. Андрей Александрович очень погружен в работу клуба.
Мы хотим продавать пиво с целью увеличения доходов, но есть и обратная сторона медали. Если у нас аншлаги и без пива, ради чего рисковать и нести дополнительные затраты на безопасность?
Здесь не только экономическая составляющая, но и этическая. Есть моменты, которые сводятся к менталитету. Это все-таки спортивное мероприятие, где культивируется здоровый образ жизни. Пока не продаем пиво.
– Мы же прекрасно понимаем, что этот запрет рождает другие последствия: кто-то может выпить до матча, причем крепкое, кто-то пронести с собой. Разве не так?
– Выпить до матча – да. Пронести – исключено. Сейчас на арене очень профессионально работают зоны досмотра, не так просто это сделать. Все приближенно к досмотрам в аэропорту, с собой точно не пронесут, – сказал генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.
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