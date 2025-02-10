Саудовцы готовы предложить Анчелотти 20 млн евро в год. В «Реале» Карло получает 11 млн (OK Diario)
Карло Анчелотти привлекает внимание представителей Саудовской Аравии.
OK Diario утверждает, что в ближневосточной стране хотят добиться роста местного футбола к ЧМ-2034, и приглашение звездных тренеров рассматривается как один из инструментов, который должен в этом помочь.
Саудовцы готовят для главного тренера «Реала» предложение на сумму 20 млн евро в год. В Испании Анчелотти получает около 11 млн.
Окружение итальянского специалиста знает о плане саудовцев. Сам тренер уже давал понять, что ни при каких условиях не уйдет из «Реала» по собственной воле.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: OK Diario
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