Саудовцы готовы предложить Анчелотти 20 млн евро в год. В «Реале» Карло получает 11 млн (OK Diario)

Карло Анчелотти привлекает внимание представителей Саудовской Аравии.

OK Diario утверждает, что в ближневосточной стране хотят добиться роста местного футбола к ЧМ-2034, и приглашение звездных тренеров рассматривается как один из инструментов, который должен в этом помочь.

Саудовцы готовят для главного тренера «Реала » предложение на сумму 20 млн евро в год. В Испании Анчелотти получает около 11 млн.

Окружение итальянского специалиста знает о плане саудовцев. Сам тренер уже давал понять, что ни при каких условиях не уйдет из «Реала» по собственной воле.