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Андрей Мостовой: «Считал, что обращение к психологу – удел слабых. Когда произошел надлом и я две недели не спал – психолог помогла. Но это не волшебная пилюля, а большая работа»

Андрей Мостовой рассказал об опыте работы с психологом.

27-летний хавбек «Зенита» в текущем сезоне провел 21 матч за клуб во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи.

– Перед началом чемпионата я поставил перед собой высокую цель, хорошо прошел сборы, чувствовал себя уверенно. Начался сезон – особо ничего не получается, а Педро забивает в трех матчах подряд. Картинка, которую я представлял в июне, сильно отличалась от реальности – у меня произошел серьезный надлом.

Такого у меня еще не было, хотя как раз перед сезоном я начал вести себя гораздо профессиональнее, чем раньше. Когда ты все вроде бы делаешь правильно, а ничего не получается, думаешь: «Как такое возможно?» Мыслей возникает слишком много, они рождают неуверенность в себе. После этого отрезка я решил, что больше ничего не буду загадывать.

Если брать всю карьеру, то не могу назвать себя нестабильным. Например, прошлый сезон совсем не получился из-за двух травм, но позапрошлый я весь отыграл в основе.

– Какие цели ты поставил перед собой летом 2024-го?

– Этот сезон должен был стать трамплином для серьезного предложения от европейского клуба. Мне все-таки уже 27 лет, чего ждать дальше? Надо каждый день фигачить по полной, становиться лидером «Зенита».

– В чем ты стал профессиональнее?

– Летом я подсушился. Я полностью отказался от алкоголя, стал следить за количеством углеводов. Плюс сон: ложился в 23:00. Когда начался неудачный период, сон вообще пропал. Я ложился в кровать и начинал думать: «Что делаю не так?» Это адские два месяца, худшее время в жизни. Если засыпал, все равно просыпался посреди ночи: «Что ты с собой делаешь?»

– Как вышел из этого?

– Сейчас у меня нет девушки, обычно в Петербурге живу один. В тот момент позвонил родителям и попросил приехать (обычно они живут в Москве). В первой же игре, когда родители были на трибуне – против «Акрона» в Кубке (5:1), – забил и отдал.

– Как именно помогали родители?

– Я не сильно раскрываюсь перед людьми, но в тот момент и друзьям, и родителям говорил больше, чем обычно. На самом деле мама сама поняла, что нужно ехать в Петербург, даже без моих просьб.

Папа и мама провели со мной пару недель – помогли даже не разговорами, а просто присутствием рядом. Лежу на диване – а дома кто-то ходит. С папой играем в нарды, а мама в это время что-то готовит. Домашний уют, которого обычно не хватает.

Разговаривал и с психологом, потому что понимал, что все идет от головы. Хотя раньше считал, что человек сам может разобраться в себе, а обращение к психологу – удел слабых.

– Сейчас так не считаешь?

– Нет, но если вы думаете, что это волшебная пилюля, то это не так. Это большая работа – и твоя, и психолога. У меня было сеансов восемь, психолог помогла со сном. Мы искали причину, по которой он пропал. Недели две вообще не спал: ложился, закрывал глаза, но не погружался в глубокий сон. В моменте подумал: «Все, я сошел с ума».

– И как решили эту проблему?

– Психолог объяснила, что к этому нужно проще относиться: «Ну, не сплю я две недели, и что?» Посоветовала заниматься рутиной перед сном: убрать телефон и планшет, погулять, уже в кровати почитать книжку.

Так что я стал проще относиться к неудачам – и очень советую это молодым игрокам. Раньше я очень сильно загонялся после поражений, после индивидуально неудачных матчей, мог даже день ни с кем не разговаривать. А сейчас сыграл, проанализировал – и пошел дальше, – сказал Андрей Мостовой в интервью Спортсу’‘.

«Иногда есть чувство несчастья – из-за одиночества». Такого Андрея Мостового вы не знали

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Мостовой
психология
Питание
logoЗенит
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Россия
logoПедро дос Сантос
светская хроника
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