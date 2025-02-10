Проспект «Вашингтона» Аллен обвиняется в вождении в нетрезвом виде и оставлении места ДТП
Ранее в полицию канадского Лондона сообщили об автомобильной аварии, которая произошла в субботу около 3:20 утра.
Офицеры обнаружили Аллена, выступающего за клуб OHL «Лондон Найтс», недалеко от места происшествия. Один пассажир был доставлен в ближайшую больницу с незначительными травмами.
20-летнему Аллену были предъявлены обвинения в нарушении правил управления транспортным средством, превышении концентрации алкоголя в крови, оставлении места происшествия, несообщении о ДТП.
В «Лондон Найтс» сообщили, что им известно об обвинениях, выдвинутых против Аллена.
«Команда относится к этому вопросу очень серьезно и находится в процессе сбора всей необходимой информации.
Мы связались с OHL и будем решать этот вопрос в соответствии с правилами поведения лиги и команды. Дисциплинарные меры будут определены OHL», – говорится в заявлении клуба.
Кэмерон Аллен был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2023 под 136-м номером. В июле 2024 года клуб подписал контракт новичка с защитником.
В нынешнем сезоне он набрал 42 (11+31) очка в 45 играх OHL.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий