Проспект «Вашингтона» Аллен обвиняется в вождении в нетрезвом виде и оставлении места ДТП

Проспект «Вашингтона» Кэмерон Аллен обвиняется в вождении в нетрезвом виде.

Ранее в полицию канадского Лондона сообщили об автомобильной аварии, которая произошла в субботу около 3:20 утра.

Офицеры обнаружили Аллена, выступающего за клуб OHL «Лондон Найтс», недалеко от места происшествия. Один пассажир был доставлен в ближайшую больницу с незначительными травмами.

20-летнему Аллену были предъявлены обвинения в нарушении правил управления транспортным средством, превышении концентрации алкоголя в крови, оставлении места происшествия, несообщении о ДТП.

В «Лондон Найтс» сообщили, что им известно об обвинениях, выдвинутых против Аллена.

«Команда относится к этому вопросу очень серьезно и находится в процессе сбора всей необходимой информации.

Мы связались с OHL и будем решать этот вопрос в соответствии с правилами поведения лиги и команды. Дисциплинарные меры будут определены OHL», – говорится в заявлении клуба.

Кэмерон Аллен был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2023 под 136-м номером. В июле 2024 года клуб подписал контракт новичка с защитником.

В нынешнем сезоне он набрал 42 (11+31) очка в 45 играх OHL.