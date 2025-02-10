«Две колы по 1,5 литра за день – раньше это было не так сложно. Но сейчас я на пути профессионала. Алкоголь и сигареты – категорически нет». Волк об образе жизни
Давид Волк признался, что раньше мог выпить 3 литра колы за день.
– Сколько колы максимум выпивали день?
– Уф. Если брать все время… Два литра за день? Это мало. Две колы по 1,5 литра – раньше это было не так сложно. Но сейчас я на пути профессионала. Правильное питание, диеты. И колы это тоже касается.
– Отношение к алкоголю?
– Алкоголь и сигареты, все, что с ними связано, – категорически нет. Очень против лично для себя.
– Глушенков предпочитает коле пару пива после игры.
– Мне это все не нравится, я думаю, что это можно заменить чем-то другим. Да и просто это вредно, – сказал вратарь махачкалинского «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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