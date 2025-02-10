«Две колы по 1,5 литра за день – раньше это было не так сложно. Но сейчас я на пути профессионала. Алкоголь и сигареты – категорически нет». Волк об образе жизни

Давид Волк признался, что раньше мог выпить 3 литра колы за день.

– Сколько колы максимум выпивали день?

– Уф. Если брать все время… Два литра за день? Это мало. Две колы по 1,5 литра – раньше это было не так сложно. Но сейчас я на пути профессионала. Правильное питание, диеты. И колы это тоже касается.

– Отношение к алкоголю?

– Алкоголь и сигареты, все, что с ними связано, – категорически нет. Очень против лично для себя.

– Глушенков предпочитает коле пару пива после игры.

– Мне это все не нравится, я думаю, что это можно заменить чем-то другим. Да и просто это вредно, – сказал вратарь махачкалинского «Динамо ».