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Ванья Дркушич: «Всегда буду считать, что «Зенит» – народная команда. Обыграв «Спартак», мы показали, что мы лучшая команда России»

Ванья Дркушич заявил, что всегда будет считать «Зенит» народной командой.

Вчера сине-бело-голубые победили «Спартак» со счетом 3:0 в финале Winline Зимнего кубка РПЛ

– Вы сказали про народную команду.

– Я не хочу больше об этом общаться, прочитал комментарии… Обыграв «Спартак», мы показали, что «Зенит» – лучшая команда России.

Литвинов, комментируя ваши слова, сказал следующее: «Посмотрим, у кого будет болельщиков в финале». У «Спартака» их оказалось больше.

– Я не знаю. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые пришли на игру, мы чувствовали их поддержку.

– Вы все еще считаете «Зенит» народной командой?

– Я игрок «Зенита» и всегда буду считать, что «Зенит» – народная команда, – сказал защитник петербуржцев. 

Медведев о словах Дркушича, что «Зенит» – народная команда: «У нас другое название: Санкт-Петербург – столица российского футбола»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoВанья Дркушич
logoЗенит
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoРуслан Литвинов
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