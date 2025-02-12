Ванья Дркушич: «Всегда буду считать, что «Зенит» – народная команда. Обыграв «Спартак», мы показали, что мы лучшая команда России»

Ванья Дркушич заявил, что всегда будет считать «Зенит» народной командой.

Вчера сине-бело-голубые победили «Спартак» со счетом 3:0 в финале Winline Зимнего кубка РПЛ .

– Вы сказали про народную команду.

– Я не хочу больше об этом общаться, прочитал комментарии… Обыграв «Спартак», мы показали, что «Зенит» – лучшая команда России.

– Литвинов, комментируя ваши слова, сказал следующее: «Посмотрим, у кого будет болельщиков в финале». У «Спартака» их оказалось больше.

– Я не знаю. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые пришли на игру, мы чувствовали их поддержку.

– Вы все еще считаете «Зенит» народной командой?

– Я игрок «Зенита » и всегда буду считать, что «Зенит» – народная команда, – сказал защитник петербуржцев.

Медведев о словах Дркушича, что «Зенит» – народная команда: «У нас другое название: Санкт-Петербург – столица российского футбола»