Медведев о словах Дркушича, что «Зенит» – народная команда: «У нас другое название: Санкт-Петербург – столица российского футбола»
Александр Медведев назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.
– Ваня Дркушич сказал, что «Зенит» – народная команда. Вы согласны?
– У нас другое название: Санкт-Петербург – столица российского футбола. Мы футбольная столица, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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