Медведев о словах Дркушича, что «Зенит» – народная команда: «У нас другое название: Санкт-Петербург – столица российского футбола»

Александр Медведев назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.

– Ваня Дркушич сказал, что «Зенит» – народная команда. Вы согласны?

– У нас другое название: Санкт-Петербург – столица российского футбола. Мы футбольная столица, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .