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  • Радимов о 0:3 «Спартака» от «Зенита»: «Серьезная пощечина. Видели, как Угальде сидел с поп-корном на трибунах? Отношение соответствующее. Это непрофессионально»
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Радимов о 0:3 «Спартака» от «Зенита»: «Серьезная пощечина. Видели, как Угальде сидел с поп-корном на трибунах? Отношение соответствующее. Это непрофессионально»

Владислав Радимов назвал непрофессиональным поведение Манфреда Угальде.

«Спартак» проиграл «Зениту» (0:3) в финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

– Даже после 0:3 в первом тайме кажется, что у тренера проигрывающей команды есть время что‑то сделать.

– «Зенит» очень четко сыграл.

После трех забитых мячей играл очень строго сзади, не давая возможности «Спартаку» даже приблизиться к воротам. «Зенит» очень уверенно довел матч до победы.

Самое главное, как и говорил перед матчем Семак или Тимощук, – это дать футболистам поиграть. Всего этого «Зенит» добился, плюс хорошие эмоции.

Что касается, «Спартака», можно сколько угодно говорить, что мы будем готовиться к основной части чемпионата, но 0:3 от «Зенита» – это довольно серьезная пощечина. Потому что эти две команды – флагманы нашего футбола.

Состав «Спартака» в первом тайме? Я удивился – думал, что будут играть стартовыми составами, потому что такой спарринг, до чемпионата три недели осталось, надо играть уже стартовыми составами. Так что меня это удивило.

Более того, вы видели кадры, как Угальде вообще с поп‑корном сидел на трибуне? Если у тебя футболист сидит на скамейке запасных и кушает поп‑корн, то и отношение соответствующее к этому.

Это по меньшей мере непрофессионально, сколько бы Угальде голов ни забил, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoВладислав Радимов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoМанфред Угальде
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