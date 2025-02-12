Жена Семака о его уходе со Станковичем на трибуну: «Симпатичная девушка пригласила сесть рядом, но главное правило Месси – дистанция с женщинами. Восхищаюсь благородством Сергея Богдановича»

Жена Сергея Семака оценила его уход на трибуну вместе с Деяном Станковичем.

Тренеры «Зенита » и «Спартака» покинули свои места во втором тайме финала Winline Зимнего кубка РПЛ (3:0). Станкович был удален, Семак получил предупреждение.

«Восхищаюсь благородством и эмоциональным интеллектом Сергея Богдановича. Тренера «Спартака » удалили, муж решил его поддержать и уйти вместе с ним на трибуну.

Симпатичная девушка на трибуне приглашает Сергея Богдановича сесть рядом. Но нет. Главное правило Месси – держи дистанцию с женщинами»,– написала Анна Семак в сторис инстаграма.

Момент дня: Станкович и Семак смотрели «Спартак» – «Зенит» вместе на трибуне. Деян утянул после удаления