  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жена Семака о его уходе со Станковичем на трибуну: «Симпатичная девушка пригласила сесть рядом, но главное правило Месси – дистанция с женщинами. Восхищаюсь благородством Сергея Богдановича»
32

Жена Семака о его уходе со Станковичем на трибуну: «Симпатичная девушка пригласила сесть рядом, но главное правило Месси – дистанция с женщинами. Восхищаюсь благородством Сергея Богдановича»

Жена Сергея Семака оценила его уход на трибуну вместе с Деяном Станковичем.

Тренеры «Зенита» и «Спартака» покинули свои места во втором тайме финала Winline Зимнего кубка РПЛ (3:0). Станкович был удален, Семак получил предупреждение.

«Восхищаюсь благородством и эмоциональным интеллектом Сергея Богдановича. Тренера «Спартака» удалили, муж решил его поддержать и уйти вместе с ним на трибуну.

Симпатичная девушка на трибуне приглашает Сергея Богдановича сесть рядом. Но нет. Главное правило Месси – держи дистанцию с женщинами»,– написала Анна Семак в сторис инстаграма.

Момент дня: Станкович и Семак смотрели «Спартак» – «Зенит» вместе на трибуне. Деян утянул после удаления

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Анны Семак
logoСергей Семак
Анна Семак
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoЛионель Месси
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
соцсети
девушки и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак об уходе со Станковичем на трибуну: «Он сказал, что не понимает. Я – что тоже. Меня не удалили, но я поддержал его, оставил команды в равных условиях»
22сегодня, 19:52
«Спартак» впервые не выиграл Winline Зимний кубок РПЛ. «Зенит» разгромил красно-белых в финале
97сегодня, 18:30
Станкович удален за споры с судьей и Анюковым в финале Winline Зимнего кубка РПЛ. Семак, получив желтую, ушел на трибуну вместе с тренером «Спартака»
78сегодня, 17:59Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» впервые с 2016-го обыграл «Ман Сити» в основное время. Было 4 поражения, победы в дополнительное время и по пенальти и 2 ничьих
264 минуты назад
«Реал» выиграл 300 матчей первым в истории ЛЧ и КЕЧ
295 минут назад
«Реал» прервал серию из 6 матчей без побед на выезде над «Ман Сити». Было 3 поражения и 3 ничьих на «Этихаде»
549 минут назад
«Ман Сити» проиграл 4 из 6 последних матчей в ЛЧ
7612 минут назад
«Манчестер Сити» проиграл «Реалу» – 2:3! Беллингем забил на 92-й, Холанд сделал дубль, у Мбаппе и Браима тоже голы
79516 минут назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Реал» победил «Ман Сити» в гостях, «ПСЖ» разгромил «Брест», «Ювентус» обыграл ПСВ, «Спортинг» пропустил 3 гола от «Боруссии» Дортмунд
143517 минут назад
Холанд забил «Реалу» с пенальти за фол Себальоса на Фодене. Мадридцы пропустили с точки во 2-м матче подряд
5926 минут назад
У Холанда 49 голов в 48 матчах ЛЧ. Форвард «Ман Сити» дважды забил «Реалу» и вышел на 10-е место, обогнав Златана и Шевченко в турнире
6128 минут назад
Мбаппе забил «Ман Сити» ногой в прыжке. У форварда 24 гола в 36 матчах за «Реал»
2144 минуты назадФото
«МЮ» сократит свыше 100 сотрудников ради экономии. Работники связывают это с «сомнительными» летними закупками на 200 млн фунтов и неудачами с тен Хагом и Эшуортом
1153 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» Дортмунд снесла «Спортинг» – 3:0! У Гирасси 1+1, Гросс и Адейеми тоже забили
417 минут назад
«Ювентус» обыграл ПСВ – 2:1. Маккенни, Перишич и Мбангула забили
3218 минут назад
Энрике о 3:0 с «Брестом»: «Матч с «Сити» раскрепостил «ПСЖ», уверенность на максимуме. Надо спросить у Дембеле, что он ел на Рождество»
219 минут назад
Холанд впервые забил «Реалу» – в пятой игре. У форварда «Сити» дубль в первом стыковом матче ЛЧ
1229 минут назад
Медведев о Саласаре: «История еще не завершена. Берите правду из первоисточников, а не опирайтесь на слухи»
633 минуты назад
Экс-судья Марелли о спорных эпизодах в матче «Интер» – «Фиорентина»: «Бастони упустил мяч за линию перед угловым. Расстояние между головой Гозенса и рукой Дармиана минимально – это не пенальти»
36 минут назад
Холанд столкнулся с судьей Тюрпеном в центре поля в матче «Сити» – «Реал» и упал на газон
245 минут назадФото
Тренер «Бреста» Руа о шансах на камбэк после 0:3 с «ПСЖ»: «Это почти миссия невыполнима. В командном плане «Париж» стал сильнее, чем в прошлом году, они в своей лучшей форме»
152 минуты назад
Грилиш травмировал пах в 1-м тайме матча «Ман Сити» с «Реалом», Аканджи из-за повреждения был заменен в перерыве
5сегодня, 21:05
Нойер об игровом времени Урбига: «По договоренности с тренером будут матчи, в которых сыграет Йонас. Ему нужно получать практику»
2сегодня, 20:57
Рекомендуем