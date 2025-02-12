«Я говорил, что для «Зенита» будет плохо, если он победит крупно на сборах. Слава богу, остановились на трех голах». Орлов о матче со «Спартаком»
Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Спартаком».
Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счетом 3:0 в финале Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Игроки «Зенита» просто оказались мастеровитее футболистов «Спартака». Вот и все. Это самое главное.
Я, кстати, говорил, что для «Зенита» будет плохо, если сейчас, на сборах, он победит крупно. Слава богу, питерцы остановились на трех голах. Хотя счет мог быть и крупнее. Ведь в ворота красно-белых могли поставить два пенальти.
Контрольный матч, конечно, имеет свою специфику. Во втором тайме подопечные Сергея Семака немного подсели. Все-таки Деян Станкович в перерыве провел серьезную ротацию», – сказал Орлов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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