Защитник «Реала» Асенсио остается подозреваемым по делу о распространении секс-видео с несовершеннолетней

Рауль Асенсио остается подозреваемым по делу о распространении секс-видео.

В 2023 году стало известно, что футболист «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С» были задержаны по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. Им грозит до 5 лет тюрьмы . 4 игрокам были предъявлены обвинения в записи и распространении секс-видео.

Ранее сообщалось , что Асенсио перестал рассматриваться судьей как подследственное лицо и теперь проходит по делу в качестве свидетеля. Однако сегодня пресс-служба Верховного суда юстиции Канарских островов опубликовала постановление, из которого следует, что 21-летнему футболисту по-прежнему предъявляются обвинения.

Рауль просил снять с него обвинения. Однако провинциальный суд отклонил это ходатайство, посчитав, что он распространял видео и может быть виновен в преступлении.

Утверждается, что защитник имел доступ к видеозаписи и показал ее третьему лицу – парню одной из двух девушек, которых тайно снимали его одноклубники. Из-за этого потерпевшие узнали о распространении секс-видео без их согласия и обратились в Гражданскую гвардию.

По словам девушек, они просили футболистов удалить видео. Те заявили, что уже сделали это – но это оказалось ложью.