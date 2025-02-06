Президент RFEF оправдан Верховным судом Испании по делу о хищении гранта на реконструкцию поля. Избранному в декабре Лусану грозило отстранение от должности

Президент RFEF оправдан по делу о хищении.

Рафаэль Лусан, избранный главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в декабре 2024 года, ранее был признан виновным в хищении гранта на реконструкцию футбольного поля в Моранье – на момент совершения предполагаемого преступления он был главой муниципального совета Понтеведры. Лусан обжаловал приговор в Верховном суде Испании.

As сообщает, что в четверг Верховный суд Испании удовлетворил апелляцию Лусана. Слушание заняло около 20 минут, и все пятеро судей, участвовавших в процессе, поддержали решение оправдать функционера.

Оправдательный приговор основывается на том, что доказанные факты не являются преступлением, поскольку контракт был заключен на оплату подрядчику некоторых уже выполненных работ, которые не были приняты по сговору между участниками. Отмечается, что преступление предусматривает не только факт принятия решения, но и намерение достижения «материально несправедливого» результата.

Таким образом, после оправдания с Лусана снят запрет на работу на государственных должностях. В случае неудовлетворения апелляции функционер мог быть отстранен от должности главы RFEF.