4 игрокам системы «Реала» предъявлены обвинения в записи и распространении секс-видео с несовершеннолетней. Им грозит до 5 лет тюрьмы

Теги Реал Мадрид Ла Лига светская хроника происшествия Реал Мадрид Кастилья Реал Мадрид С девушки и спорт Футбол

Выдвинуты обвинения против игроков системы «Реала», связанных с секс-видео.

Ранее футболист «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С» были задержаны по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

Как передает Yahoo! со ссылкой на AFP, подозреваемым предъявлены обвинения.

Во вторник также сообщалось, что в правоохранительные органы поступило заявление от еще одной девушки, фигурировавшей в ролике.

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19 комментариев

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Budabuda
неплохую карьеру ребята сделали.
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Streetbor
испанские Вудманы на минималках))
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Tristan...
Ответ Orbital 82
https://forpost-sevastopol.ru/newsfull/967982/barsa-izza-aktsii-v-den-gordosti-poteryala-440-tysyach-podpischikov-v-instagrame-real-i-atletiko-ne-.html Просто оставлю это тут))
А вот и классика от сливочных - в целях защиты перевести внимание на Барселону... А почему не Бавария, МЮ, Арсенал, Ливерпуль или другие клубы, которые тоже подобные акции проводят?...
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Tristan...
Кроос был прав... позорище...
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instasamka
Да не может быть? Местные сливочные же утверждали, что ничего не было. И это просто баловство?!
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rigobersong
Метцельдер, теперь вот эти:)) Какое позорище конечно:)) Нормальным людям было бы стыдно за такой клуб, но болельщики реала как всегда найдут повод отбелить этот отвратительный поступок!:))
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Orbital 82
А ты после истории с бенайджесом должен был вскрыться)))
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Григорий Геник
Только начался первый круг, а они уже пустили по второму…
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forward32
Фул есть?
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