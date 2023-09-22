4 игрокам системы «Реала» предъявлены обвинения в записи и распространении секс-видео с несовершеннолетней. Им грозит до 5 лет тюрьмы

Выдвинуты обвинения против игроков системы «Реала», связанных с секс-видео.

Ранее футболист « » и три игрока «Реал Мадрид С» были задержаны по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

Как передает Yahoo! со ссылкой на AFP, подозреваемым предъявлены обвинения.

Во вторник также сообщалось, что в правоохранительные органы поступило заявление от еще одной девушки, фигурировавшей в ролике.

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