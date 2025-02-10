Травма Васкеса – 36-я у «Реала» в сезоне. 26 из них – мышечные повреждения

Игроки «Реала» получили более 30 травм в нынешнем сезоне.

В воскресенье мадридский клуб сообщил о травме Лукаса Васкеса – защитник пропустит 2-3 недели из-за повреждения бедра и не сыграет с «Манчестер Сити» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В сезоне-2024/25 футболисты «Реала» получили уже 36 травм, 26 из которых – мышечные повреждения.

Marca сообщает, что Васкес испытывал дискомфорт в мышцах в течение нескольких недель – по этой причине защитник не смог сыграть с «Вальядолидом» (3:0) в Ла Лиге 25 января и с «Леганесом» (3:2) в Кубке Испании.

Сообщается, что в матче с «Манчестер Сити» 11 февраля в обороне «Реала» почти наверняка сыграют Рауль Асенсио, Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени, а также Фран Гарсия или Ферлан Менди.

Рюдигер вряд ли сыграет в ответном матче с «Ман Сити» – потребуется «чудо» для его возвращения. Алаба будет в старте в ближайших играх, пара Тчуамени – Асенсио не убеждает Анчелотти (As)

Алаба выбыл на 2-3 недели. У защитника «Реала» травма приводящей мышцы бедра