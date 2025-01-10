Рауль Асенсио больше не находится под следствием в деле о секс-видео игроков системы «Реала» с несовершеннолетней. Теперь он проходит как свидетель

Защитник «Реала» больше не находится под следствием в деле о записи секс-видео.

В 2023 году стало известно, что футболист «Кастильи » и три игрока «Реал Мадрид С» были задержаны по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. Им грозит до 5 лет тюрьмы . 4 игрокам были предъявлены обвинения в записи и распространении секс-видео.

Предполагалось, что к делу был причастен защитник «Мадрида» Рауль Асенсио . Однако, по данным Relevo, 21-летний футболист перестал рассматриваться судьей как подследственное лицо и теперь проходит по делу в качестве свидетеля. Это освобождает его от обвинения в возможном преступлении, если в деле не произойдет серьезных изменений.

Отмечается, что в интервью в 2023 году одна из предполагаемых жертв отметила, что Асенсио не был в том месте, где произошли описываемые события.