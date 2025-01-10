Рауль Асенсио больше не находится под следствием в деле о секс-видео игроков системы «Реала» с несовершеннолетней. Теперь он проходит как свидетель
В 2023 году стало известно, что футболист «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С» были задержаны по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. Им грозит до 5 лет тюрьмы. 4 игрокам были предъявлены обвинения в записи и распространении секс-видео.
Предполагалось, что к делу был причастен защитник «Мадрида» Рауль Асенсио. Однако, по данным Relevo, 21-летний футболист перестал рассматриваться судьей как подследственное лицо и теперь проходит по делу в качестве свидетеля. Это освобождает его от обвинения в возможном преступлении, если в деле не произойдет серьезных изменений.
Отмечается, что в интервью в 2023 году одна из предполагаемых жертв отметила, что Асенсио не был в том месте, где произошли описываемые события.
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