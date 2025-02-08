Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Гризманн, Альварес и Де Поль – в старте «Реала» и «Атлетико» на дерби

«Реал» и «Атлетико» огласили составы на дерби.

Команды встретятся на «Сантьяго Бернабеу» в 23-м туре Ла Лиги . Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

В стартовый состав хозяев вошли:

– вратарь : Тибо Куртуа ;

– защита : Лукас Васкес , Орельен Тчуамени , Рауль Асенсио , Фран Гарсия ;

– полузащита : Дани Себальос , Федерико Вальверде , Джуд Беллингем;

– нападение : Родриго, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор.

За «Атлетико» с первой минуты сыграют :

– вратарь : Ян Облак;

– защита : Хосе Хименес, Маркос Льоренте, Клеман Лангле, Хави Галан;

– полузащита : Родриго Де Поль, Пабло Барриос, Самуэл Лино, Джулиано Симеоне;

– нападение : Антуан Гризманн, Хулиан Альварес.

«Реал» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00