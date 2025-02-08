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Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Гризманн, Альварес и Де Поль – в старте «Реала» и «Атлетико» на дерби

«Реал» и «Атлетико» огласили составы на дерби.

Команды встретятся на «Сантьяго Бернабеу» в 23-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 23:00 по московскому времени. 

В стартовый состав хозяев вошли:

вратарь: Тибо Куртуа;

защита: Лукас ВаскесОрельен ТчуамениРауль АсенсиоФран Гарсия;

полузащита: Дани СебальосФедерико Вальверде, Джуд Беллингем;

нападение: Родриго, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор.

За «Атлетико» с первой минуты сыграют:

вратарь: Ян Облак;

защита: Хосе Хименес, Маркос Льоренте, Клеман Лангле, Хави Галан;

полузащита: Родриго Де Поль, Пабло Барриос, Самуэл Лино, Джулиано Симеоне;

нападение: Антуан Гризманн, Хулиан Альварес.

«Реал» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Реала»
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoЛукас Васкес
logoРауль Асенсио
logoРодриго
logoОрельен Тчуамени
logoТибо Куртуа
logoФран Гарсия
logoФедерико Вальверде
logoДжуд Беллингем
logoДани Себальос
logoКилиан Мбаппе
logoХави Галан
logoДжулиано Симеоне
logoРодриго Де Поль
logoКлеман Лангле
logoПабло Барриос
logoЯн Облак
logoАнтуан Гризманн
logoСамуэл Лино
logoХулиан Альварес
logoХосе Хименес
logoМаркос Льоренте
logoДиего Симеоне
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