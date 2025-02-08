Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Гризманн, Альварес и Де Поль – в старте «Реала» и «Атлетико» на дерби
«Реал» и «Атлетико» огласили составы на дерби.
Команды встретятся на «Сантьяго Бернабеу» в 23-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
В стартовый состав хозяев вошли:
– вратарь: Тибо Куртуа;
– защита: Лукас Васкес, Орельен Тчуамени, Рауль Асенсио, Фран Гарсия;
– полузащита: Дани Себальос, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем;
– нападение: Родриго, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор.
За «Атлетико» с первой минуты сыграют:
– вратарь: Ян Облак;
– защита: Хосе Хименес, Маркос Льоренте, Клеман Лангле, Хави Галан;
– полузащита: Родриго Де Поль, Пабло Барриос, Самуэл Лино, Джулиано Симеоне;
– нападение: Антуан Гризманн, Хулиан Альварес.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Реала»
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