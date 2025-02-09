Васкес – судье про фол Тчуамени в дерби с «Атлетико»: «На замедленном повторе все выглядит как пенальти». Сото Градо сказал, что без ВАР не видел наступа
Команда под руководством Карло Анчелотти сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) в домашнем матче 23-го тура Ла Лиги.
На 32-й минуте защитник хозяев Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый.
Первым после фола Тчуамени к арбитру для объяснений подошел Рауль Асенсио. Защитник мадридцев, прикрывая рот рукой, что-то сказал судье, на что тот четко ответил: «Это наступ на ногу, это наступ».
Следующим к арбитру направился капитан «Реала» Лукас Васкес. К разговору с судьей присоединились Дани Себальос и Рауль Асенсио, но Васкес отодвинул партнеров, чтобы самому вести диалог с Сото Градо. Их обмен репликами попал в эфир Movistar+.
«Это наступ», – сказал арбитр. «В замедленном повторе все выглядит как пенальти», – посетовал Васкес.
Затем Сото Градо признался Васкесу: «Вживую я этого [наступа] не увидел». Услышав это, Васкес продолжил настаивать на своем, несколько раз повторяя: «Все выглядит как пенальти в замедленном повторе».
Судья матча «Реал» – «Атлетико» Сото Градо просил у ВАР больше изображений, но их не было: «Тчуамени наступает на Лино. Назначу пенальти, но без желтой»
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