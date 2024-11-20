Нигматуллин подал в суд на экс-супругу за мошенничество. Она обвиняется в присвоении совместных квартир общей стоимостью 200 млн рублей: «В дальнейшем продолжат работать компетентные органы»

Руслан Нигматуллин подал в суд на экс-супругу за мошенничество.

Экс-вратарь сборной России обвинил бывшую жену Елену в том, что она незаконно завладела совместными квартирами в Москве и Майами общей стоимостью 200 млн рублей.

По словам Нигматуллина, он еще с мая 2024 года пытается уговорить Елену разделить совместное имущество поровну. Бывший спортсмен предлагал Елене 65% от продажи квартир, однако бывшая супруга, по словам Нигматуллина, проигнорировала это предложение и продала квартиру в Москве за 125 млн рублей. При этом, как указал Нигматуллин, у супругов была расписка, в которой отмечалось, что прибыль от продажи квартиры должна была поделиться поровну.

«Информация в СМИ, согласно которой я вместе с адвокатом подготовил заявление о заведении уголовного дела за мошенничество, соответствует действительности.

И скажу больше: я его уже сегодня подал. На мой взгляд, состав преступления по статье «Мошенничество» присутствует. Поэтому в данном направлении в дальнейшем продолжат работать компетентные органы», – сообщил Нигматуллин.

Нигматуллин не достиг мирового соглашения с экс-супругой по делу о разделе имущества: «Не отказываюсь отдать половину, но потерять 100% не согласен»