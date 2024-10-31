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Нигматуллин подаст заявление о мошенничестве на экс-супругу. Бывший вратарь обвиняет Елену в присвоении совместных квартир в Москве и Майами общей стоимостью 200 млн рублей

Руслан Нигматуллин планирует писать заявление о мошенничестве на экс-супругу.

Как передает 116.ru со ссылкой на телеграм-каналы Руслана Нигматуллина и Mash, экс-вратарь сборной России обвинил бывшую жену Елену в том, что она незаконно завладела совместными квартирами в Москве и Майами общей стоимостью 200 млн рублей. По словам Нигматуллина, он еще с мая 2024 года пытается уговорить Елену разделить совместное имущество поровну.

Бывший спортсмен предлагал Елене 65% от продажи квартир, однако бывшая супруга, по словам Нигматуллина, проигнорировала это предложение и продала квартиру в Москве за 125 млн рублей. При этом, как указал Нигматуллин, у супругов была расписка, в которой отмечалось, что прибыль от продажи квартиры должна была поделиться поровну.

Футболист вместе со своим адвокатом будет добиваться того, чтобы на Елену завели уголовное дело за мошенничество.

«In iudicio veritas, in compromissio nulla». «Истина – в суде, компромисс невозможен». Пришло время для решительных действий. Я намерен добиваться ответственности для всех причастных к мошенничеству. Терпение исчерпано, и настало время действовать в рамках закона, оставляя позади любые прежние попытки урегулировать этот вопрос мирным путем», – написал Нигматуллин в телеграм-канале.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: 116.ru
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