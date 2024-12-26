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Нигматуллин о суде с экс-женой: «Я проигрываю в ноль. Получил расписку о выплате 50% за продажу квартиры, и она сняла все деньги – исчезли в неизвестном направлении»

Руслан Нигматуллин рассказал о судебном процессе с бывшей супругой.

– Как идет ваш судебный процесс?

– Не все так, как мне хотелось бы. Когда ты представляешь себе суд и ищешь справедливости, кажется, что все быстрее. В моем случае, к сожалению, не так.

Без большой скромности, я хотел стать первым футболистом, который тихо и мирно разведется, чтобы никто не упрекнул меня в нежелании отдавать бывшей жене половину имущества. Я за это и поплатился.

– Как так получилось?

– Бывшая жена забрала 100%. Сейчас я борюсь за свои 50%. Пока что мне это не удается. У меня продолжается гражданский суд. Также я подал заявление в уголовный розыск.

Я получил от бывшей супруги расписку на обязательства о выплате 50% за продажу квартиры, и на следующий день она сняла все деньги со счетов. Деньги исчезли в неизвестном направлении.

Я не суд и не судья. Но это мошенничество по отношению ко мне. Органы сейчас разбираются.

– Какие шансы у вас восстановить свою правду?

– Сейчас, грубо говоря, я проигрываю в ноль просто.

Почему? У вас нет доказательств?

– Суды – это долгая история. Я готов был на 30 процентов, но не смог получить даже этого в мировом суде.

Надеюсь, в следующих процессах услышат и меня. Прошло уже семь месяцев – за это время можно было разобраться.

– Ваши дети участвуют в судебном процессе?

– Они живут в Майами и никак не участвуют. Бывшая супруга никак не отозвалась на разговор со следователем.

Приглашали на общение моего бывшего тестя, ее отца. Она через него выводила все деньги.

– Вы настроены пессимистично.

– Я, честно говоря, очень сильно устал от процесса. В начале позитивно был настроен. Пока нет ни одного шага для решения проблем.

Ситуация может быть несправедливой. Меня это удивляет. Буду теперь более ответственным в жизни, – сказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

Нигматуллин подал в суд на экс-супругу за мошенничество. Она обвиняется в присвоении совместных квартир общей стоимостью 200 млн рублей: «В дальнейшем продолжат работать компетентные органы»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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