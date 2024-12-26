Нигматуллин о суде с экс-женой: «Я проигрываю в ноль. Получил расписку о выплате 50% за продажу квартиры, и она сняла все деньги – исчезли в неизвестном направлении»
– Как идет ваш судебный процесс?
– Не все так, как мне хотелось бы. Когда ты представляешь себе суд и ищешь справедливости, кажется, что все быстрее. В моем случае, к сожалению, не так.
Без большой скромности, я хотел стать первым футболистом, который тихо и мирно разведется, чтобы никто не упрекнул меня в нежелании отдавать бывшей жене половину имущества. Я за это и поплатился.
– Как так получилось?
– Бывшая жена забрала 100%. Сейчас я борюсь за свои 50%. Пока что мне это не удается. У меня продолжается гражданский суд. Также я подал заявление в уголовный розыск.
Я получил от бывшей супруги расписку на обязательства о выплате 50% за продажу квартиры, и на следующий день она сняла все деньги со счетов. Деньги исчезли в неизвестном направлении.
Я не суд и не судья. Но это мошенничество по отношению ко мне. Органы сейчас разбираются.
– Какие шансы у вас восстановить свою правду?
– Сейчас, грубо говоря, я проигрываю в ноль просто.
– Почему? У вас нет доказательств?
– Суды – это долгая история. Я готов был на 30 процентов, но не смог получить даже этого в мировом суде.
Надеюсь, в следующих процессах услышат и меня. Прошло уже семь месяцев – за это время можно было разобраться.
– Ваши дети участвуют в судебном процессе?
– Они живут в Майами и никак не участвуют. Бывшая супруга никак не отозвалась на разговор со следователем.
Приглашали на общение моего бывшего тестя, ее отца. Она через него выводила все деньги.
– Вы настроены пессимистично.
– Я, честно говоря, очень сильно устал от процесса. В начале позитивно был настроен. Пока нет ни одного шага для решения проблем.
Ситуация может быть несправедливой. Меня это удивляет. Буду теперь более ответственным в жизни, – сказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
Нигматуллин подал в суд на экс-супругу за мошенничество. Она обвиняется в присвоении совместных квартир общей стоимостью 200 млн рублей: «В дальнейшем продолжат работать компетентные органы»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий