Шарифи об отношении к России в Европе: «Консерваторы видят в ней друга и союзника. Они никакие не правые. Всем уже надоели эти лево-марксистские моменты с многообразием»

Махмаднаим Шарифи рассказал об отношении к России в Европе.

«В адрес меня в Австрии русофобии нет, но это в адрес меня. Я же не знаю всех случаев. Тут надо понимать, что тебе редко человек что-то в лицо скажет, а у себя на кухне он будет тебя оплевывать с ног до головы. Понятно, что люди здесь адекватные, культурные, никто на тебя набрасываться не будет, но какие-то моменты бывают. Например, мне не открыли банковский счет в Вене, сославшись, что у меня российское гражданство.

Что касается того, есть ли оттепель в отношении России... В Западной Европе, да и в Америке, приходят к власти консервативные партии, президенты. Их называют правыми, но они не правые никакие, а просто консервативные. Их в Европе сейчас большинство, и к России они относятся хорошо, потому что это тоже консервативная страна еще с той старой идеологией.

Просто всем уже надоели эти лево-марксистские моменты с многообразием. Так что оттепель к России действительно есть. Консерваторы видят в России друга и союзника. Страну, с которой можно сотрудничать», – сказал бывший футболист «Штурма » и воспитанник «Локомотива » Махмаднаим Шарифи .

«Меня называли «Путин», «Горбачев», «Ленин» или просто «русский». Такие у них ассоциации с Россией». Воспитанник «Локо» Шарифи об игре в Австрии