Орещук об отстранении России: «Нам недолго осталось быть в изоляции, все видят, за кем правда. Россияне могут оказаться в АПЛ в ближайшее время»

Роман Орещук верит, что Россию скоро допустят к международным соревнованиям.

Российские команды отстранены от международных турниров с 2022 года.

«Послабления будут. Уверен, что потихонечку мы вернемся на круги своя. Все же видят, что происходит. За кем правда. Все спокойно. Движемся, идем своим чередом.

Конечно, верю, что в ближайшее время российские футболисты могут оказаться, например, в АПЛ . Нам недолго осталось быть в изоляции.

Но прогноз, когда мы вернемся на международную арену, давать не буду», – сказал бывший спортивный директор московского «Динамо ».