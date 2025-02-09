Орещук об отстранении России: «Нам недолго осталось быть в изоляции, все видят, за кем правда. Россияне могут оказаться в АПЛ в ближайшее время»
Роман Орещук верит, что Россию скоро допустят к международным соревнованиям.
Российские команды отстранены от международных турниров с 2022 года.
«Послабления будут. Уверен, что потихонечку мы вернемся на круги своя. Все же видят, что происходит. За кем правда. Все спокойно. Движемся, идем своим чередом.
Конечно, верю, что в ближайшее время российские футболисты могут оказаться, например, в АПЛ. Нам недолго осталось быть в изоляции.
Но прогноз, когда мы вернемся на международную арену, давать не буду», – сказал бывший спортивный директор московского «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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