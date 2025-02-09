Дюков о возвращении России: «Трамп – фактор в мировой политике. Посмотрим, только время покажет, как он повлияет на спорт»

Александр Дюков высказался о возможном возвращении России к международным матчам.

– Как приход Трампа повлияет на наше возвращение?

– Посмотрим. Трамп – фактор в мировой политике.

Только время покажет, как он повлияет на спорт. Пока прошло мало времени, чтобы давать какие-то оценки, – отметил Дюков .

Напомним, 20 января Трамп сменил Джо Байдена на посту главы США.