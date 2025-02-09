Дюков о возвращении России: «Трамп – фактор в мировой политике. Посмотрим, только время покажет, как он повлияет на спорт»
Александр Дюков высказался о возможном возвращении России к международным матчам.
– Как приход Трампа повлияет на наше возвращение?
– Посмотрим. Трамп – фактор в мировой политике.
Только время покажет, как он повлияет на спорт. Пока прошло мало времени, чтобы давать какие-то оценки, – отметил Дюков.
Напомним, 20 января Трамп сменил Джо Байдена на посту главы США.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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