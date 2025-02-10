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Депутат Свищев: «Странно, что команды из новых регионов не допускаются до футбольных турниров России. Чего бояться? Санкции и сейчас работают»

Дмитрий Свищев оценил возможность допуска клубов из новых регионов к турнирам РФС.

«Все прекрасно знают, что ФИФА и УЕФА не согласовывают участие команд из новых регионов в турнирах РФС. В этих организациях угрожают санкциями, которые и сейчас работают, ведь российские команды не участвуют в турнирах под их эгидой. По этой причине мне не очень понятно: чего бояться? Так что для меня странно, что команды из новых регионов не допускаются до футбольных турниров России.

Я знаю, что в тех же Донецкой и Луганской Республиках большие футбольные традиции. И я считаю, что недопуск команд из новых регионов несправедлив по отношению к людям, которые любят футбол и живут на территориях этих республик.

Нужно ли поднять этот вопрос в ФИФА и УЕФА, когда будет приниматься решение о допуске команд из России? Я думаю, что вне зависимости от нашего с вами желания или решения этот вопрос на повестке дня всегда. Его даже ставим не мы, а наши украинские коллеги. На Украине категорически против участия российских команд в международных соревнованиях и препятствуют участию клубов из новых регионов в турнирах РФС», – сказал депутат Госдумы. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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