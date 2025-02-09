Аршавин об отстранении России: «До 2028 года никаких допусков не будет. Уровень футбола остался плюс-минус тем, что был до изоляции»

Андрей Аршавин считает, что Россию до 2028 года не допустят к турнирам.

Российские команды отстранены от международных турниров с 2022 года.

«Я думаю, что до 2028 года никаких допусков не будет. Что касается еврокубков, то пока не закончится вся ситуация, футбол нигде не допустят.

Я думаю, что уровень футбола остался примерно тем же, что и был до изоляции. Плюс-минус то же самое все», – сказал бывший полузащитник «Зенита » и сборной России.

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