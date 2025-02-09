Аршавин об отстранении России: «До 2028 года никаких допусков не будет. Уровень футбола остался плюс-минус тем, что был до изоляции»
Андрей Аршавин считает, что Россию до 2028 года не допустят к турнирам.
Российские команды отстранены от международных турниров с 2022 года.
«Я думаю, что до 2028 года никаких допусков не будет. Что касается еврокубков, то пока не закончится вся ситуация, футбол нигде не допустят.
Я думаю, что уровень футбола остался примерно тем же, что и был до изоляции. Плюс-минус то же самое все», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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