«Верю, что за мой новый 4-летний срок наши клубы и сборные допустят до международных турниров». Президент РФС Дюков об отстранении России
Александр Дюков верит в допуск России на международную арену в ближайшие 4 года.
В феврале 2022 года ФИФИ и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
В начале текущего месяца Дюкова переизбрали на пост президента Российского футбольного союза на четыре года.
«Конечно, я верю, что за мой новый четырехлетний срок российские клубы и сборные допустят до международных турниров», – сказал президент РФС.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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