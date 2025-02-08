«Верю, что за мой новый 4-летний срок наши клубы и сборные допустят до международных турниров». Президент РФС Дюков об отстранении России

Александр Дюков верит в допуск России на международную арену в ближайшие 4 года.

В феврале 2022 года ФИФИ и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

В начале текущего месяца Дюкова переизбрали на пост президента Российского футбольного союза на четыре года.

«Конечно, я верю, что за мой новый четырехлетний срок российские клубы и сборные допустят до международных турниров», – сказал президент РФС.