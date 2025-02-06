«Меня называли «Путин», «Горбачев», «Ленин» или просто «русский». Такие у них ассоциации с Россией». Воспитанник «Локо» Шарифи об игре в Австрии

Воспитанник «Локомотива» рассказал, что его называли «Путин» в Австрии.

Ранее стало известно , что экипировщик «Штурма» Шимо Марич называет вратаря Даниила Худякова «Путиным ».

«Шимо уже 25-30 лет в клубе. Хорошо его знаю, могу назвать его другом. Он стирает вещи, раскладывает их на игру, отвечает за это.

Там всегда дают какие-то прозвища. Когда я играл там, меня называли «Путин», «Горбачев», «Ленин » или просто «русский». Такие у них ассоциации с Россией, называют всех, кого знают. Понятно, что сейчас больше вкладывают в это политический подтекст.

Да, меня называли и партнеры по команде Путиным. Но эти прозвища можно назвать уменьшительно-ласкательными. С тобой просто шутят», – заявил бывший футболист «Штурма » и воспитанник «Локомотива » Махмаднаим Шарифи.