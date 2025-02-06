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  • «Меня называли «Путин», «Горбачев», «Ленин» или просто «русский». Такие у них ассоциации с Россией». Воспитанник «Локо» Шарифи об игре в Австрии
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«Меня называли «Путин», «Горбачев», «Ленин» или просто «русский». Такие у них ассоциации с Россией». Воспитанник «Локо» Шарифи об игре в Австрии

Воспитанник «Локомотива» рассказал, что его называли «Путин» в Австрии.

Ранее стало известно, что экипировщик «Штурма» Шимо Марич называет вратаря Даниила Худякова «Путиным».

«Шимо уже 25-30 лет в клубе. Хорошо его знаю, могу назвать его другом. Он стирает вещи, раскладывает их на игру, отвечает за это.

Там всегда дают какие-то прозвища. Когда я играл там, меня называли «Путин», «Горбачев», «Ленин» или просто «русский». Такие у них ассоциации с Россией, называют всех, кого знают. Понятно, что сейчас больше вкладывают в это политический подтекст.

Да, меня называли и партнеры по команде Путиным. Но эти прозвища можно назвать уменьшительно-ласкательными. С тобой просто шутят», – заявил бывший футболист «Штурма» и воспитанник «Локомотива» Махмаднаим Шарифи.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoДаниил Худяков
logoВладимир Ленин
logoМахмаднаим Шарифи
logoВладимир Путин
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
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